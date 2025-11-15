Viktor Johansson: ”Kommer göra allt för att behålla platsen”

Viktor Johansson är en av fyra målvakter som är uttagna i Graham Pottes VM-kval trupp.

Johansson är Potters första målvakt men konkurrensen är skyhög.

– Det är en väldigt härlig grupp att vara i, men jag kommer att göra allt för att behålla platsen, säger Johansson till Fotbollskanalen.

Viktor Johansson är svenska landslagets första målvakt. Han har fått förtroendet sedan Robin Olsen tackade för sig. Nu kom även den nye förbundskaptenen, Graham Potter med beskedet om att Johansson fortfarande är första keeper.

– Det är jättekul att få ett så stort förtroende och sedan vill jag inte gå händelserna i förväg. Jag ser det som att varje träning och varje match är lika viktig. Vi är i en prestationssport, så jag tar inget för givet. Jag fortsätter att göra det så bra jag kan utan att sväva iväg, säger målvakten till Fotbollskanalen.

Något som överraskade många var att Graham Potter valde att ta ut fyra målvakter. Noel Törnqvist, Kristoffer Nordfeldt och Jacob Widell Zetterström är också uttagna.

– Det är otroligt duktiga målvakter här och vi kommer alla jättebra överens. Oavsett vem som spelar har man fullt stöd. Det är en väldigt härlig grupp att vara i, men jag kommer att göra allt för att behålla platsen. Det är jättekul att vi är fyra keeprar här nu.