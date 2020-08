Bajen och MFF vidare i Europa League-kvalet

Både Hammarby och Malmö FF har hemmaplan i sina respektive matcher och Hammarby har ungerskt besök i form av Puskas Akademia och Malmö möter polska Cracovia.



Här är kvällens laguppställningar:



Hammarby (4-2-3-1)

David Ousted - Tim Söderström, Mads Fenger, David Fällman, Mohanad Jeahze - Jeppe Andersen - Darijan Bojanic - Abdulrahman Khalili, Muamer Tankovic, Paulinho - Imad Khalili

Avbytare: Davor Blazevic, Richard Magyar, Vladimir Rodic, Gustav Ludwigson, Alexander Kacaniklic, Aron Johannsson, Aimar Sher

Puskas Akademia (4-4-2)

Martin Auerbach - Roland Szolnoki, Csaba Spandler, Kamen Hadzhiev, Zsolt Nagy - Marton Radics, Jaukb Plsek, Tamas Kiss, Laszlo Deutsch - Junior Weslen, Liridon Latifi

Avbytare:

Agoston Kiss (mv), Gabor Sipos, Zeleny Hosszu, Zalan Nagy, Benedek Kalmar, Marius Corbu, György Komaroni.

Malmö FF (4-4-2)



Marko Johansson - Eric Larsson, Anel Ahmedhodzic, Franz Brorsson, Jonas Knudsen - Erdal Rakip, Oscar Lewicki, Anders Christensen, Sören Rieks - Jo Inge Berget, Isaac Kiese Thelin

Avbytare:

Lamin Sarr (mv), Behrang Safari, Arnor Traustason, Adi Nalic, Marcus Antonsson, Lasse Nielsen, Amin Sarr

Cracovia (4-1-4-1)



Lukas Hrosso - Comel Rapa, David Jablonsky, Michal Helik, Michal Siplak - Florian Loshaj - Sergiu Hanca, Pelle van Amersfoort, Marcos Alvarez, Mateusz Wdowiak - Rivaldinho

Avbytare:

Peskovic (mv), Ivan Marquez Alvarez, Milan Dimun, Thiago Rodrigues de Souza, David Szymonowicz, Diego Gustavo Ferraresso, Tomas Vestenicky





SÅ HÄR VAR FOTBOLLDIREKTS LIVERAPPORTERING

1 MIN: Matchen gång på Tele2 Arena. Hammarby i sedvanligt grönvit-randigt. Puskas Akademia i helgult. Mycket boll för Puskas Akademia inledningsvis.



6 MIN: Darijan Bojanic med ett lågt avslut någon meter in i straffområdet men bollen i skopan för Puskas Akademias keeper Auerbach.





I Malmö har Jo Inge Berget gett MFF ledningen med 1-0 redan efter 23 sekunders spel efter ett långt inkast.



12 MIN: Mycket bolltapp för Hammarby och slarvigt spel. Anfallaren Weslen hos Puskas Akademia kommer till ett bra avslut men bollen går utanför Hammarbymålet.



14 MIN: MÅÅÅL! 1-0 Hammarby tar ledningen genom Abdulrahman Khalili som snappar upp en inte allt för vass bortippning av Puskas målvakt efter att nyförvärvet Jeahze slagit ett inlägg från vänster



19 MIN: Nära 2-0 för Hammarby när Abdulrahman Khalili lyfter bollen mot ungrarnas mål och målvakten tippar bollen över ribban.



Cracovia har fått ett kvitteringsmål bortdömt för offside i matchen mot Malmö FF. 18 minuter spelat där.



28 MIN: Djupledsboll mot Imad Khalili men den rinner ned till Puskas Akademias målvakt. I



29 MIN: Muamer Tankovic med avslut från distans som går utanför.



30 MIN: Bojanic fälld tre-fyra meter utanför Puskas straffområde han tar den själv.



31 MIN: MÅÅÅL! 2-0 Hammarby. Bojanic tar den själv och skruvar bollen lågt runt muren och in vid den ena stolpen.



Cracovia med en frispark som går precis utanför MFF-målet efter en halvtimmes spel. Nära kvittering men MFF-nollan är intakt.



36 MIN: Nära 3-0 för Hammarby av Imad Khalili efter att Hammarby bjudit på riktigt fint skönspel och kommit runt på vänsterkanten. Fin fotparad av Puskas Akademias målvakt.



40 MIN: Puskas Akademias anfallaren Liridon Latifi får en djupledsboll spelad till sig men David Fällman går in resolut och vinner bollen framför en vad det ser ut som något överrumplad Latifi som inte såg ut att vara beredd på att Fällman skulle gå in hårt och vinna bollen.



45 MIN: Frispark för Hammarby precis före halvtidsvilan, ute till höger, ett par meter från sidlinjen. Frisparken slås mot Puskas Akademias målvakt men som tar den i händerna.



MFF gör 2-0 precis före halvtidsvilan genom Sören Rieks.

HALVTID



Här är Patrick Ekwalls halvtidsrapport från Hammarby - Puskas Akademia

Här är Lennart Sandhals halvtidsrapport från MFF - Cracovia

46 MIN: Andra halvlek i gång på Tele 2 Arena.

47 MIN: Inlägg mot Hammarbys straffområde som nickas bort av Fällman till hörna.

48 MIN: Tankovic blir neddragen av Latifi utanför Puskas Akademias straffområde och ny Hammarbyfrispark.

49 MIN: Frisparken är en riktigt usel variant men Hammarby vinner tillbaka bollen men det utmynnar i en lyftning mot Puskas Akademias målvakt.

52 MIN: Puskas Akademia har öppnat andra halvlek piggast men det känns ändå som om Hammarby har god kontroll på tillställningen inför ögonen på bland andra Zlatan Ibrahmovic.

53 MIN: Muamer Tankovic får en smäll och tvingas utgå. Han reser på sig och kan med hjälp av lagets medicinmän ta sig ut över sidlinejn för behandling och ser ut att gå obehindrat men det är ändå signalerat för byte.



54 MIN: Jakub Plzek drar till från distans och bollen går hårfint utanför Ousteds högra stolpe. Nära reducering där.

54 MIN: Tankovic byts ut och in kommer istället Aron Johannsson

56 MIN: Stolpträff av Hammarby! Bojanic skjuter från straffområdeskanten till höger och bollen ser ut att vara på väg in till 3-0 men går klockrent i stolpen.



60 MIN: Tim Söderström tar sig fram på högerkanten och in i straffområdet till höger och kommer till ett avslut men ungrarnas keeper gör en fin benparad.



63 MIN: Imad Khalili med en boll längs marken nära målet mot Paulinho men denne kommer inte till avslut trots att han var några få meter från målet egentligen bara hade att bredsida in 3-0.

Inga nya mål i Malmö, 65 minuter spelat och alltjämt 2-0.

67 MIN: Puskas Akademia i en omställning men avslutet är riktigt tamt och går tjugotalet meter utanför Hammarbymålet.

73 MIN: Känslan är att Hammarby har rätt god koll på det här, även om Puskas Akademia har höjt sig nivåmässigt från den första halvleken.

77 MIN: Alexander Kacaniklic byts in och Abulrahman Khalili går ut.

78 MIN: För Puskas Akademia inbytte György Komaroni tar sig fram på Hammarbys planhalva och kommer till ett avslut som han skruvar någon meter utanför det bortre krysset bakom Ousted. Mål där och det hade kunnat blivit viss nerv i matchen.

80 MIN: Ytterligare ett Hammarbybyte. Nyförvärvet Mohanad Jeahze går ut och ersätts av Vladimir Rodic.

83 MIN: Inlägg från höger mot Hammarbymålet men Ousted är ute och plockar ned bollen. Några halvchanser av Puskas Akademia men inget som hotar Hammarbys ledning.



85 MIN: MÅÅÅL! Paulinho presenterar sig också i den här matchen när han får bollen från Johannsson och har god tid på sig att placera in bollen i bortre hörnet till 3-0. Det här ska vara klart nu för Hammarby.

SLUT

Även Malmö FF tog sig vidare via 2-0 hemma mot Cracovia.