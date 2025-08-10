Efter förlusten – Rosengren tror på guld för Mjällby

Malmö FF lyckades inte besegra serieledande Mjällby AIF på hemmaplan – utan förlorade.

Nu tror den tidigare Maif-spelaren Otto Rosengren att laget från Listerlandet vinner SM-guld.

– De ser stabila ut, säger han till Fotbollskanalen.

Mjällby AIF fortsätter att vinna fotbollsmatcher i allsvenskan.

Under gårdagen gästade man fjolårets svenska mästare, Malmö FF, på Eleda stadion och vann med 3-1. Det innebär att Blekinge-klubben har skapat sig ett försprång på 13 poäng ner till MFF.

Med poängdifferensen, och Mjällbys form, tror den före detta Maif-spelaren Otto Rosengren att laget från listerlandet kniper sitt första SM-guld i år.

– Ja, det tror jag, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:

– De ser stabila ut.

Rosengrens tidigare lagkamrat, Jacob Bergström, är inte förvånad över mittfältarens ord.

– Jo men det är klart att en Listerpojk säger det. Nej, man hade varit besviken om han hade sagt annat.



