Eddie Howe kan inte övertala Isak att stanna: ”Då skulle jag gjort det redan”

Alexander Isak är på väg bort från Newcastle.

Enligt tränare Eddie Howe finns det inget sätt att få svensken att tänka om.

– Om det var så enkelt, skulle jag göra det. Och jag skulle ha gjort det i går, säger Newcastle-bossen enligt The Sun.

Video Alexander Isaks alla mål 2024/25

Den svenske storstjärnan Alexander Isak, 25, är portad från Newcastles träningar och hålls i enskild träning. Enligt tidigare uppgifter känner sig ”Blågult”-anfallaren färdig i den nordengelska klubben och sägs vara redo att lämna klubben.

Samtidigt ska Newcastle ha stängt dörren för en försäljning av anfallaren under sommarens transferfönster – något som klubben ska ha kommunicerat till Alexander Isak. Därmed ser det inte ut att bli en flytt till drömdestinationen Liverpool för den 25-åriga världsstjärnan.

Omöjligt att övertala Isak

På en presskonferens under lördagen klargjorde tränare Eddie Howe situationen kring Alexander Isak:

– Klubben kommer att fatta ett beslut om hans framtid — och jag vet inte vad det kommer att bli. Självklart har jag ett önskat resultat, men jag vill också ha spelare som verkligen vill spela för den här fotbollsklubben, sa han.

Samtidigt berättade Howe att det är i stort sett omöjligt att få Isak att tänka om kring en flytt från klubben.

– Om det var så enkelt, skulle jag göra det. Och jag skulle ha gjort det igår.

Alexander Isak har kontrakt med Newcastle fram till sommaren 2028.