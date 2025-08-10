IFK Norrköping-legendaren och fotbollsikonen Ove Kindvall har gått bort.

Nu berättar “Pekings” klubbchef, André Skagervik, hur Kindvall kommer att hyllas och hedras inför söndagens match mot Hammarby.

– Vi kommer att hylla och hedra honom med en applåd inför avspark där hela arenan får vara med, säger Skagervik till FotbollDirekt.

Ove Kindvall gjorde över 100 matcher för IFK Norrköping, representerade IFK Göteborg och öste in mål för Feyenoord i Nederländerna. Under tisdagen kom den sorgliga nyheten om att en av svensk fotbolls stora ikoner har gått ur tiden – vid 82 års ålder.

”En av IFK Norrköpings allra största stjärnor har gått ur tiden”, skrev IFK Norrköping i ett uttalande i samband med nyheten.

Ove Kindvall gjorde 43 A-landskamper för det svenska herrlandslaget, tilldelades Guldbollen år 1966 och vann Bragdguldet 1969. För IFK Norrköping är han en av klubbens största spelare genom alla tider och hans bortgång tog hårt på klubben. Det berättar IFK Norrköpings klubbchef, André Skagervik, för FotbollDirekt.



– Ove har ju verkligen varit en legendar inom fotbollen ända sedan han slog igenom på 60-talet och rönte framgångar med IFK. Han tog sig hela vägen ut i Europa och till landslaget och man har, under hela hans karriär, sett hur mycket han har betytt för folk. Vi har haft en minnesplats i Norrköping där man har haft möjlighet att hylla och hedra honom. Man ser verkligen att det är unga som gamla som kommer förbi, stannar till, och minns honom. Det är svårt att sätta ord på hans betydelse för fotbollen, både i Norrköping och faktiskt i hela Sverige och Europa, säger Skagervik till FotbollDirekt.

”Vi avser att läsa upp en text som sammanfattar väldigt mycket av det han har betytt för föreningen”

Till söndagens match kommer också Kindvall att hyllas och hedras. André Skagervik berättar på vilket sätt.

– Vi kommer, nu till helgen, att bära sorgband – både damerna och herrarna. Sedan kommer vi, inför hemmamatchen för herrarna på söndag, att hylla och hedra honom med en applåd inför avspark, tillsammans med en fullsatt arena. Vi har även familjen på plats också, vilket känns jättefint.

Det var även tal om något hyllningstal eller dylikt. Stämmer det?

– Det stämmer. Det är så klart omöjligt att skildra allt han har gjort för klubben i ord. Men, vi avser att läsa upp en text som sammanfattar väldigt mycket av det han har betytt och betyder än idag – både när det handlar om föreningens historia och även dess fortsatta utveckling, avslutar Peking-toppen.

Matchen mellan IFK Norrköping och Hammarby har avspark klockan 16.30 i dag, söndag.