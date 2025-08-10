Papagiannopoulos svar på Gulliksens ord: ”Får han jättegärna ha”

Sotirios Papagiannopoulos hamnade i händelsernas centrum i vårderbyt mot Djurgården då han knuffade ner Tobias Gulliksen i straffområdet.

Det stämmer dock inte helt, om man lyssnar till mittbacken själv.

– Det var inte jag som hade huvudrollen, det var domaren, säger “Sotte” till FotbollDirekt.

För drygt tre månader sedan spelades det senaste tvillingderbyt mellan Djurgården och AIK. Då slutade matchen med delad poäng efter att Marcus Danielson gjort 1-0 för Blåränderna på straff och Anton Salétros kvitterat matchen med sju ordinarie minuter kvar.

Under den perioden då derbyt på 3arena spelades var Djurgården inne i slutspelet av Conference League och spelade semifinaler mot Chelsea och matchades tufft. Det var dock ingenting som AIK:s Sotirios Papagiannopoulos märkte av på sina motståndare och inte tror kommer märkas på sitt lag nu när de kvalar till samma europeiska turnering.

– Nej, det tror jag inte, att det blir fokus på annat håll. Det kändes bara att man kom in med ett annat tempo, skulle jag säga. Framförallt när man möter bra lag, och lag man inte har mött förut. Vi ser bara positivt på det, säger Sotirios Papagiannopoulos till FotbollDirekt.

Du var ju i huvudrollen i våras när ni mötte Djurgården...

– Det var inte jag som hade huvudrollen, det var domaren, flikar “Sotte” in och skrattar.

Oaktat vem som hade huvudrollen i matchen valde mittbacken att inte prata med media efter matchen. Kring det som hände under och efter vårens derby är dock inte något som mittbacken tänker på idag.

– Det finns inget… Jag har glömt bort det redan. Det som hände hände och man blickar framåt.

“Chelsea vill spela fotboll och ha bollen, AIK vill helst slå bollen långt och kriga”

Orden var Tobias Gulliksens inför vårens derby mot AIK, där han var tydlig med hur han såg på de svartgulas sätt att spela fotboll.

På frågan om hur Sotirios Papagiannopoulos ser på norrmannens bild av AIK svarar han:

– Den får han jättegärna ha, det är en typ av fotboll också.

Till dagens match kommer AIK med två dagars vila från torsdagens kvalmatch mot ungerska Györi. Det är dock ingenting som gör varken AIK eller Djurgården till större favoriter, menar ”Sotte”.

– Favorit och favorit… Det är ett derby och allting kan hända. Vi ser fram emot att det är på vår hemmaplan med mycket folk och fansen bakom oss. Vi ska göra vårt bästa.

Vem behöver ni se upp med lite extra i Djurgården?

– Jag tycker Djurgården som lag. Det har väl varit ganska mycket upp och ner men när de fått till det har det varit riktigt bra, avslutar 34-åringen.

Derbyt mellan AIK och Djurgården har avspark klockan 14.00.