EKWALL: Tippar allsvenskan del 4: ''Finns problem för Djurgården''

ANNONS

FotbollDirekts nedräkning mot allsvenska premiären fortsätter denna fredagsmorgon.

Patrick Ekwall som rapporterat från allsvenskan i 30 års tid fortsätter i del 4 med favorittippade Djurgården – men trots så heltäckande kvaliteter så finns det en början till sprickor i den så länge porslin-blänkande fasaden.

Den allsvenska premiären är precis runt hörnet och nu väntar en spännande säsong i allsvenskan 2023.

FotbollDirekts krönikör Patrick Ekwall har tippat allsvenskan 2023. Från 1-16!

1 BK Häcken

2

3 Djurgården

4

5 AIK

6

7

8

9

10 IFK Göteborg

11

12

13

14

15

16

***

Djurgården kommer från en stark fjolårssäsong.

Trots att man inte räckte hela vägen till det allsvenska guldet stod man för ett urstarkt Europaspel och gick till åttondelsfinal i Conference League. Med det blev man bäst av samtliga lag i Norden.

Efter segern i gruppen blev det emellertid respass mot Lech Poznan i åttondelsfinalen och sedan dess så har DIF hackat rejält.

– Det handlar så väldigt mycket om att ha form och flyt, och det är väldigt få svenska lag som brukar ha det efter ett långt vinteruppehåll. Djurgården hittade inte riktigt det de hade under höstens Europaspel, säger Patrick Ekwall.

Nu väntar allsvenskt spel igen för Djurgården, där Ekwall ser vissa frågetecken i truppbygget.

– I allsvenskan kommer de att väga väldigt tungt. De har en stor och stark trupp som fortfarande leds av Magnus Eriksson.

– Det är möjligt att det går att se viss problematik i försvarslinjen. Ekdal är i Burnley, Hien är inte heller kvar och nu får man bygga en del kring Gracia och Danielson. Jag tyckte inte att det såg superbra ut i Europaspelet, och möjligtvis såg Danielson lite tung ut, säger Ekwall.

Många hävdar att Djurgården är vinnarna av vintern övergångsfönster.

Flera spännande spelare har plockats in av sportchef Bosse Andersson och som mest ser han ett namn som blir mycket viktigt för Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf att få i full spinn.

– Spännande med Oliver Berg. Får han samma utrymme och möjligheter under två nya tränare som är lite annorlunda än Rydström? Det får vi se.

– Jacob Bergström tog man in från Mjällby som någon slags murbräcka, säger Ekwall och fortsätter:

– Det är någonting med Djurgården under Bergstrand och Lagerlöf. De har problem att hitta rätt spelare för nummer nio-positionen. Det blir spännande att se hur de använder sig av Bergström, och naturligtvis av bröderna Bergvall och Odefalk.

TV: Ekwall om Djurgården 2023: