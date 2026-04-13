Abraham och Ure jagar varsitt rekord i kvällens toppmatch

Han gjorde tre mot Mjällby AIF – och två i fjolårets avslutande omgång mot Elfsborg.

I dag kan Paulos Abraham slå rekord och bli den andra allsvenska spelaren som har gjort minst två mål i tre raka matcher under de senaste tio åren.

Även Robbie Ure jagar ett rekord i kväll, enligt siffror från Opta.

Foto: Bildbyrån

Under fjolårssäsongen omvandlades Paulos Abraham från vänsterytter till renodlad anfallare under Kim Hellbergs ledning i Hammarby.

Inför årets allsvenska säsong har den förre Västerås-managern Kalle Karlsson tagit över rodret i ”Bajen” – och fortsatt att ge 23-åringen från Solna förtroendet som anfallare.

Det visade sig också vara rätt beslut – då Abraham stod för ”Bajens” alla tre mål i hemmapremiären mot Mjällby. Det var heller inte första gången han gjorde två eller fler mål i en allsvensk match.

Så sent som i fjol, mer specifikt den sista omgången mot Elfsborg hemma, gjorde den omstöpta anfallaren två av de grönvitas tre mål i viktorian när hans lag slutade säsongen på topp.

I kväll ställs Paulos Abrahams Hammarby borta mot IK Sirius på Studenternas IP i Uppsala. Skulle Abraham göra två eller fler mål i matchen tangerar han också ett rekord. Detta då han skulle bli blott andra spelaren i allsvenskan att göra minst två mål i tre raka matcher under de senaste tio åren.

Den senaste spelaren att göra detta var Tarik Elyounoussi under 2019-säsongen med AIK.

Sirius jagar sin andra seger mot Hammarby på tio år

Foto: Bildbyrån

Sist det begav sig mellan lagen besegrade Andreas Engelmarks lag Hammarby med 3-1, vilket var i augusti förra året. Det var också den första gången sedan Uppsala-klubbens senaste uppflyttning till allsvenskan år 2016 som man besegrade ”Bajen”. Av de 17 föregående matcherna har Hammarby vunnit tio och sex stycken har slutat oavgjort.

Skulle Sirius ta tre poäng mot Hammarby i kväll skulle man ta inleda en säsong med två raka segrar för andra gången på de sju senaste säsongerna. Sist man gjorde detta var 2024, mot Halmstads BK och Kalmar FF.

Vid det fall att det blir Sirius-seger i kväll vore det inte särskilt märkligt om anfallaren Robbie Ure letar sig in i målprotokollet. Skulle han göra mål under måndagens match blir han den första Sirius-spelaren på 2000-talet att göra mål på ett annat allsvenskt motstånd i tre raka matcher.

Matchen mellan Sirius och Hammarby har avspark klockan 19.00.

