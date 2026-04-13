Uppgifter: Leão kan lämna Milan i sommar – kan säljas

Rafael Leão, 26, har länge ryktats bort från Milan.

Nu kommer uppgifter från Gazzetta dello Sport att den italienska klubben överväger en försäljning.

Rafael Leão har återkommande kopplats bort från AC Milan, men har hittills blivit kvar i klubben.

Nu kan dock en förändring vara på gång. Enligt Gazzetta dello Sport är Milans sportsliga ledning öppen för att sälja portugisen efter säsongen.

Barcelona och Bayern München har tidigare visat intresse, men enligt uppgifterna hoppas Milan framför allt på att Manchester United ska ge sig in i jakten – då engelsmännen bedöms kunna betala en hög övergångssumma.

Tidningen uppger att ett bud på omkring 40–50 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 435–544 miljoner kronor, kan få Milan att överväga en försäljning. Han sitter på ett kontrakt över 2028.