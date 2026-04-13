Öppnar för ny roll: ”Ett jättebra bollplank”

Gustav Lindgren missar sannolikt hela säsongen.

Men han kan fortfarande bidra, menar Fredrik Holmberg.

– Jag kommer ta mycket hjälp av honom, säger Gais-tränaren till Fotbollskanalen.

Gais har fått en mardrömsstart på årets säsong. Laget har förlorat sin två inledande matcher och ett gäng spelare befinner sig på skadelistan, mest märkbart landslagsmannen Gustav Lundgren.

Efter den senaste förlusten bort mot Malmö FF manar lagets tränare Fredrik Holmberg till lugn i Gais-led.

– Det är klart det blir en process när sådana här saker och ting händer. Först får man acceptera läget och inte sopa det under mattan, sen får man prata om det i gruppen. Man måste tillåta sig att vara ledsen och göra saker, säger han till Fotbollskanalen.

Trots att Gustav Lindgren inte kommer kunna bidra på planen så ser Holmberg yttern som en viktig pjäs framöver. 30-åringen kommer kunna bidra på andra sätt, menar han.

– Jag nyttjar så många jag kan. Jag nyttjar er också. För att jag vill lära mig saker hela tiden. ”Gurra” är så smart och intelligent så jag kommer ta mycket hjälp av honom, säger Holmberg och fortsätter.

– Han kan spelet och vår spelidé som ett rinnande vatten. ”Gurra” är ett jättebra bollplank.

Gais spelar mot BK Häcken på bortaplan i nästa omgång.