Stjärnan fortsatt osäker: ”Ska mycket till om jag ska riskera”

Tony Gustavsson tog ut Johanna Rytting Kaneryd i truppen trots en skadekänning. I dag, dagen innan VM-kvalet mot Danmark på hemmaplan kommer förbudskaptenen med beskedet om att stjärnan kanm missa matchen.

– Det ska mycket till om jag ska riskera att spela henne, säger Tony Gustavsson till SVT Sport.

Ikväll kommer ett slutgiltigt beslut om Kaneryd kommer till spel i damlandslagets match eller ej.

– Vi tar dag för dag och oavsett vad jag får för besked ikväll, säger han och fortsätter:

– Vi har flera andra offensiva val som har tränat hela veckan, så oavsett besked ikväll kommer jag satsa hårt på dem som har tränat en vecka för att spara och inte riska att ”Jojo” går sönder.

Sverige tar emot Danmark på Gamla Ullevi, i morgon, tisdag 14 april.