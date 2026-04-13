Uppgifter: Flera klubbar intresserade av Lewis Hall

Lewis Hall, 21, ser ut att lämna Newcastle.

Flera Premier Leauge-klubbar jagar landslagsmannen, det uppger CaughtOffside.

Foto: Bildbyrån

Newcastle United värvade Lewis Hall från Chelsea sommaren 2023, inledningsvis på lån.

Vänsterbacken har gjort ett mål och två assist på 42 tävlingsmatcher den här säsongen.Den engelske landslagsmannen har under en längre tid kopplats samman med flera europeiska storklubbar.

Trots att Hall har kontrakt till 2029 kan en flytt från Newcastle bli aktuell redan i sommar.

Enligt CaughtOffside har Manchester City, Manchester United, Liverpool, Barcelona och Real Madrid följt 21-åringens utveckling den senaste tiden.

Sajten uppger dock att det i nuläget är Arsenal och Chelsea som ligger längst fram i jakten på ytterbacken.

Newcastle väntas kräva mellan 50 och 55 miljoner pund för Hall, men prislappen kan stiga ytterligare vid ett eventuellt budkrig.