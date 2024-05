LISTA: Spelarna som kommer till flest målchanser i allsvenskan

ANNONS

FotbollDirekt har tidigare listat vilka lag som kommer till flest och bäst målchanser.

Men vilka enskilda spelare ligger i topp?

Här är hela topp 15-listan.

Efter de första fem omgångarna i allsvenskan sammanställde FotbollDirekt en lista över vilka lag som ligger i topp när det kommer till att skapa målchanser (xG). Dessutom gjorde vi en sammanställning åt andra hållet och listade lagen som släppt till färst och sämst målchanser (xGA).

I xG-listan kan man verkligen säga att Malmö FF stack ut då man snittade 2,39 förväntade mål per match. Även bakåt var MFF framgångsrikt, men bäst i xGA-listan var Djurgårdens IF, som bara hade släppt till målchanser motsvarande 0,93 baklängesmål per match.

Nu, efter sju spelade omgångar, har FD tagit en titt på enskilda spelare och deras förmåga att komma till högkvalitativa målchanser. Listan är gjord på de 15 främsta spelarna och deras förväntade antal mål. Till höger står det faktiska antalet mål som spelaren i fråga har gjort.

Hela listan:

1. Isaac Kiese Thelin, Malmö FF: 4,45 xG – 6 mål

2. Nikola Vasic, BP: 4,22 xG – 3 mål

3. Erik Botheim, Malmö FF: 3,79 xG – 4 mål

4. Yousef Salech, IK Sirius: 3,38 xG – 3 mål

5. Ioannis Pittas, AIK: 3,18 xG – 4 mål

6. Jacob Bergström, Mjällby AIF: 3,12 xG – 2 mål

7. Naeem Mohammed, Halmstads BK: 2,92 xG – 3 mål

8. Nahir Besara, Hammarby IF: 2,67 xG – 3 mål

9. Alexander Ahl Holmström, Gais: 2,63 xG – 3 mål

10. Jabir Abdihakim Ali, Västerås SK: 2,52 xG – 0 mål

11. Arbnor Mucolli, IFK Göteborg: 2,41 xG – 1 mål

12. Tim Prica, IFK Norrköping: 2,25 xG – 2 mål

13. Jacob Trenskow, Kalmar FF: 2,23 xG – 3 mål

14. Ludvig Fritzon, BP: 1,93 xG – 3 mål

15. Ajdin Zeljkovic, IFK Värnamo: 1,92 xG – 3 mål

Att Isaac Kiese Thelin, Erik Botheim och Ioannis Pittas skulle komma till vassa målchanser kanske inte förvånar så många, men Nikola Vasic och hans 4,22 i xG kanske är desto mer överraskande. I fjol hade 32-åringen en siffra på 7,46 i xG över hela säsongen, men gjorde bara fem mål. Om Nikola Vasic får fart på effektiviteten kan BP helt klart ha en renodlad målskytt här.

Noterbart i övrigt är att Västerås SK:s Jabir Abdihakim Ali borde spräcka sin allsvenska målnolla om han fortsätter komma till så här många målchanser. Det kan VSK defenitivt behöva, då man just nu ligger sist i allsvenskan och bara har gjort tre mål.

I IFK Göteborg verkar Arbnor Mucolli vara petad från startelvan, men vi kan konstatera att det inte beror på att han inte kommer till chanser. Kanske däremot för att de bränns. 24-åringen hade en närmast osannolik effektivitet när han kom till Blåvitt i fjol, men den ser ut att börja plana ut nu.

All statistik är hämtad från FotMob.

TV: