AVSLÖJAR: Allsvenska klubbar jagar ännu en Qasem

ANNONS

IF Elfsborgs Ahmed Qasem har under året dragit till sig stort intresse.

Det är han dock inte ensam om i familjen.

FotbollDirekt kan nu avslöja att klubbar från allsvenskan och superettan är intresserade av hans lillebror Abodi.

18-årige Abodi Qasem tillhör i dagsläget division 2-klubben Motala AIF, men frågan är hur länge till han kommer att bli kvar i klubben.

FotbollDirekt kan nu nämligen avslöja att klubbar från såväl allsvenskan som superettan är intresserade av honom och vissa klubbar har till och med scoutat 18-åringen under året.

Försvararen som är född 2006 debuterade ifjol i ettan och har under året varit given och gjort 24 starter för Motala AIF i division 2. 18-åringen har tidigare under sin karriär även varit med på ungdomslandslagsläger.

Huruvida det blir en flytt från Motala AIF för lillebror Qasem återstår att se, skulle han röra på sig blir han den tredje talangen de senaste åren att ta sig till en större klubb från Motala AIF.

Ahmed Qasem har tidigare representerat division 2-klubben, men även Alem Nezirevic som i dagsläget tillhör den italienska storklubben Inter.

TV: