Arteta avslöjar: ”Gabriel ville ta den femte straffen”

Gabriel blev syndabock när Arsenal förlorade Champions League-finalen.

Enligt Mikel Arteta hade situationen kunnat bli en annan.

– Normalt sett skulle straffläggarna vara Saka, Ødegaard och Havertz, säger Arsenal-tränaren enligt Sky Sports.

Champions League-finalen mellan Paris Saint-Germain och Arsenal fick avgöras på straffar. Mittbacken Gabriel missade den femte sparken för ”The Gunners” och titeln gick därmed till PSG.

Mikel Arteta förklarar nu varför det blev brassen som tog den sista straffen. Gabriel hade fram tills dess aldrig slagit en straffspark under sin seniorkarriär.

– Han ville ta den femte straffen. Vi hade förberett oss och tränat för just det här ögonblicket. Normalt sett skulle straffläggarna vara Bukayo (Saka), Martin (Ødegaard) och Kai (Havertz), och vi visste att om det går till förlängning skulle straffläggarna vara andra spelare, säger Arteta enligt Sky Sports.

Inte heller Eberechi Eze kunde förvalta sin straffspark och precis som Gabriel skött han utanför.

– På träningen missar Eze inga straffar. Men man måste göra det i det här stunderna. Och vi hade oturen att inte ha samma precision och effektivitet som PSG hade och det är anledningen till att vi inte vann, menar Arteta.

I och med segern i Budapest försvarade Paris Saint-Germain sin titel från förra året, då man slog Inter med 5–0 i finalen. Arsenal får allt jämnt vänta på sin Champions League-buckla.