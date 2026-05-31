JUST NU: Så startar Hammarby mot BK Häcken

Hammarby hoppas repa sig efter derbyförlusten mot AIK.

Mot Häcken startar återvänder Hampus Skoglund efter avstängning senast.

Se båda elvorna nedan!

Foto: Bildbyrån

Hammarby har två raka förluster i bagaget, senast i Stockholmsderbyt mot AIK. Under söndagen ställs Kalle Karlssons mannar mot BK Häcken på bortaplan i det som är den sista omgången innan uppehållet.

Tillsammans med serieledarna Sirius är BK Häcken de enda obesegrade lagen i årets allsvenska så här långt. Göteborgslaget befinner sig på en fjärdeplats i tabellen inför mötet med Hammarby. Jens Gustavssons lag har lika många poäng som Bajen men en match mindre spelad.

Hemmalaget får klara sig utan avstängda Filip Helander. I hans ställe kommer Adam Lundqvist in. Även Abdoulaye Doumbia återvänder till Häckens startelva.

Hammarby gör en förändring från derbyt mot AIK. Hampus Skoglund återvänder efter avstängning och ersätter därmed Ibrahima Konaté.

Lagens startelvor

BK Häcken

Andreas Linde – Brice Wembangomo, Harry Hilvenius, Olle Samuelsson, Adam Lundqvist – Silas Andersen, Abdoulaye Doumbia – Amor Layouni, Mikkel Rygaard, Julius Lindberg – Gustav Lindgren

Hammarby

Warner Hahn – Hampus Skoglund, Viktor Eriksson, Frederik Winther, Noah Persson – Markus Karlsson, Tesfaldet Tekie – Montader Madjed, Nahir Besara, Victor Lind – Paulos Abraham