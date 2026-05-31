Rafael Leão bekräftar – lämnar Milan

Rafael Leãos tid i Milan är över.

Det berättar yttern själv för portugisisk media.

– Jag känner mig redo att spela i en annan liga, säger han till Sport TV.

Rafael Leão gjorde 12 poäng för Milan under Serie A-säsongen och toppade lagets interna poängliga tillsammans med Christian Pulisic.

Det hjälpte föga och de rödsvarta gick miste om Champions League-spel till nästa säsong med en poängs marginal. Det har fått lagets anfallsstjärna att vilja lämna klubben. Det meddelar han personligen till portugisiska Sport TV.

– Jag är stolt över att jag skrev historia i AC Milan, men jag vill ha ett nytt kapitel. Jag känner mig redo att spela i en annan liga. Jag gjorde mitt bästa för Milan, men det är dags att prova en ny utmaning, säger Leão.

Det lär dock bli en dyr affär för klubben som knyter till sig portugisen. Leão sitter på ett avtal med Milan som går ut först 2028. Det har tidigare ryktats om intresse från Manchester United.

26-åringen har gjort 80 mål på 291 tävlingsmatcher för Milan sedan han anslöt från Lille 2019.