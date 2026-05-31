Uppgifter: Harry Maguire kan gå till Inter

Harry Maguire sitter på ett långt avtal med Manchester United.

Nu har mittbacken blivit erbjuden till Inter.

Detta uppger Gazzetta dello Sport.

Harry Maguire blev nyligen petad från den engelska VM-truppen, trots en stark säsong med Manchester United som slutade tre i Premier League.

Nu uppges 33-åringen vara på Inters radar. Enligt Gazzetta dello Sport har de italienska mästarna blivit erbjudna Maguire, som sitter på ett kontrakt med United till 2027.

Milanoklubben är ute efter förstärkning på mittbackspositionen, då den rutinerade duon Francesco Acerbi och Stefan de Vrij sannolikt lämnar efter att deras kontrakt löper ut sommar.

Samtidigt menar tidningen att Inter sannolikt kommer prioritera andra namn före Maguire. Klubben ska främst ha siktet inställt på Udineses mittback Oumar Solet.