JUST NU: Noah Tolf tillbaka i Blåvitts startelva

IFK Göteborg gästar Västerås SK.

Då gör Noah Tolf sin första start för säsongen.

IFK Göteborg kan skaffa sig ett försprång gentemot de övergiva bottenkonkurrenterna vid seger mot Västerås SK. Blåvitt har inför matchen skapt ihop sju poäng, en mer en Halmstad och Örgryte under strecket.

Västerås kommer från en imponerande bortaseger mot Malmö FF, som resulterade i att skåneklubben sparkade tränaren Miguel Ramirez.

VSK-tränaren Alexander Rubin väljer att inte ändra på ett vinnande koncept och startar med samma manskap mot IFK Göteborg.

Blåvitt gör en förändring till följd av en avstängning på lagkaptenen August Erlingmark. Då får Noah Tolf göra sin första start för säsongen efter en period av skadekänningar.

Lagens startelvor

Västerås SK

Elis Jäger – Herman Magnusson, Philip Bonde, Victor Wernersson – Simon Gefvert, Mattias Hellisdal, Mamadou Diagne, Marcus Baggesen – Jens Magnusson, Mikkel Ladefoged, Karl Gunnarsson

IFK Göteborg

Elis Bishesari – Alexander Jallow, Rockson Yeboah, Jonas Bager, Noah Tolf – David Kruse, Filip Ottosson – Sebastian Clemmensen, Tobias Heintz, Benjamin Brantlind – Adam Bergmark Wiberg

Matchen har avspark klockan 14:00.