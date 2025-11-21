Kaosscener mellan Nice och Marseille

Under fredagskvällen ställdes Nice mot Marseille i Ligue 1.

Då utbröt kaosscener – efter ett stort bråk på innerplanen.

Foto: Bildbyrån

Matchen mellan OGC Nice och Marseille var 33 minuter gammal när Mason Greenwood gjorde matchens andra mål – och firade framför hemmapubliken.

Det fick i sin tur Nice-supportrarna att tappa det och en av dessa ska ha kastat ett föremål på ytterbacken Emerson från läktaren.

Det ledde i sin tur till att ett stort bråk mellan spelare och ledare i båda lagen. Totalt sett var det omkring 30 personer inne på gräset som delade ut knuffar mot varandra.

Efter att den hätska stämningen lugnat sig något kunde matchen fortsätta – efter att domaren delat ut ett varsitt gult kort till spelarna Ali Abdi och Gerónimo Rulli.

Men, när matchuret närmade sig full tid, var domaren tvungen att avbryta matchen – efter att hemmaklacken avfyrat fyrverkerier över planen.

Segern i rivalmötet tog Marseille hem – efter att ha vunnit med 5-1. Svenske Isak Jansson byttes in för Nice med drygt tio minuter kvar att spela.