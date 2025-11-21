Uppgifter: Gunnarsson aktuell för flytt till Elfsborg

Elfsborg ser ut att vilja förstärka sin trupp med en spelare från Island.

Detta då man har vänt blickarna till IA Akranes – där en viss Gabríel Snær Gunnarsson finns.

Det uppger isländska fotbolti.net.

Foto: Skärmdump Facebook/Bildbyrån

Under fredagskvällen gör uppgifter från isländska fotbolti.net gällande att IF Elfsborg, som slutade åtta i serien i år, har vänt blickarna mot just Island.

Detta då man är intresserade av att värva den 17-årige anfallaren Gabríel Snær Gunnarsson som till vardags spelar för IA Akranes i högstaligan.

Uppgifterna gör gällande att Borås-klubben ska vara ”mycket intresserat” av 17-åringen som är under uppsikt av flera andra klubbar.

Gunnarsson har gjort två stycken U19-landskamper för sitt Island och står noterad för spel i 16 tävlingsmatcher med sitt IA Akranes – där det har blivit två mål och en assist. Han har även provtränat med IFK Norrköping.

Vidare uppges Gabríel Snær Gunnarsson vara son till den före detta allsvenska skyttekungen Gunnar Heidar Thorvaldsson som spelade för klubbar som Halmstads BK, IFK Norrköping och BK Häcken.