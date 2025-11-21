Marseille toppar tabellen efter seger mot Niza

Mason Greenwood matchvinnare för Marseille

Tredje raka segern för Marseille

Nionde segern för Marseille

Marseille är ny serieledare i Ligue 1 herr efter bortaseger med 5–1 (2–0) mot Niza. Marseille leder serien en poäng före PSG som dock har en match mindre spelad. Niza ligger på nionde plats i tabellen.

Segern var Marseilles åttonde på de senaste tio matcherna.

Mason Greenwood gjorde två mål för Marseille

Pierre-Emerick Aubameyang slog till redan i elfte minuten och gav gästerna Marseille ledningen.

0–2 kom i 33:e minuten när Mason Greenwood slog till.

Direkt efter pausen ökade Mason Greenwood Marseilles ledning.

Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Tim Weah träff och ökade ledningen för Marseille.

Niza reducerade till 1–4 bara fem minuter senare genom Mohamed Ali Cho. Mer än så blev det dock inte för Niza.

I 74:e minuten ökade Igor Paixao ledningen framspelad av Pierre-Emerick Aubameyang.

Lagen spelar mot varandra igen den 26 april på Orange Velodrome.

Nästa motstånd för Marseille är Toulouse. Lagen möts lördag 29 november 21.05 på Orange Velodrome.

Niza–Marseille 1–5 (0–2)

Ligue 1 herr, Allianz Rivera

Mål: 0–1 (11) Pierre-Emerick Aubameyang, 0–2 (33) Mason Greenwood, 0–3 (53) Mason Greenwood, 0–4 (58) Tim Weah, 1–4 (63) Mohamed Ali Cho, 1–5 (74) Igor Paixao (Pierre-Emerick Aubameyang).

Varningar, Niza: Antoine Mendy, Ali Abdi. Marseille: Geoffrey Kondogbia.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Niza: 2-0-3

Marseille: 3-1-1

Nästa match:

Marseille: Toulouse FC, hemma, 29 november