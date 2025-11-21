Gudjohnsen och Miller avgjorde när Blackburn slog Preston North End

Blackburn segrade – 2–1 mot Preston North End

Blackburns fjärde seger på de senaste fem matcherna

Andri Gudjohnsen matchvinnare för Blackburn

Blackburn tog till slut hem segern mot Preston North End i matchen på fredagen. Matchen i Championship slutade 1–2 (1–1). Andri Gudjohnsen stod för Blackburns avgörande mål efter 62 minuter.

Segern var Blackburns fjärde på de senaste fem matcherna.

Queens Park Rangers nästa för Blackburn

Lewis Miller gjorde 1–0 till gästande Blackburn på tilläggstid i första halvlek.

Alfie Devine stod för utjämningen till 1–1 med sitt mål på stopptid i första halvleken.

Andri Gudjohnsen slog till med en knapp halvtimme kvar att spela och avgjorde matchen.

Det här var Preston North Ends fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Blackburns fjärde uddamålsseger.

För Blackburn gör resultatet att man nu ligger på 16:e plats i tabellen medan Preston North End är på fjärde plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 20 februari.

Nästa motstånd för Preston North End är Watford. Lagen möts tisdag 25 november 20.45. Blackburn tar sig an Queens Park Rangers hemma onsdag 26 november 20.45.

Preston North End–Blackburn 1–2 (1–1)

Championship

Mål: 0–1 (45) Lewis Miller, 1–1 (45) Alfie Devine, 1–2 (62) Andri Gudjohnsen.

Varningar, Preston North End: Ben Whiteman.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Preston North End: 3-1-1

Blackburn: 4-0-1

Nästa match:

Preston North End: Watford FC, borta, 25 november

Blackburn: Queens Park Rangers FC, hemma, 26 november