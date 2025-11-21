Uppgifter: Stahre blir assisterande i Ludogorets

Mikael Stahre uppges ha skaffat sig ett nytt jobb.

Enligt Sportbladet kommer han att flytta till Bulgarien.

Detta för att bli assisterande tränare till Per-Mathias Høgmo i Ludogorets.

Foto: Bildbyrån

Det var tidigare i veckan som Sportbladet rapporterade att Per-Mathias Høgmo – med ett förflutet i både Djurgården och BK Häcken – skulle ta över bulgariska Ludogorets.

Nu ser han ut att få sällskap av en svensk tränare.

Samma tidning rapporterar nämligen att Mikael Stahre, som stått utan jobb sedan han avslutade säsongen med norska Stabaek, kommer att följa med norrmannen.

Detta för att bli assisterande tränare, tillsammans med den förre Mjällby-tränaren Christoffer Augustsson. Vidare sägs Stahre, som har tränat både AIK, IFK Göteborg och Häcken, ha tackat ja till jobbet och kommer att resa ner till Bulgarien inom kort.

Slutligen sägs Stahre, som har fått erbjudanden från Kina och Stabaek, ha tackat nej till andra alternativ.