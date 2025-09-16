08-klubbarnas vädjan – vill inte se nya maskeringsförbudet

AIK, Djurgården och Hammarby vill att Polismyndigheten tar bort det nya kravet kring maskeringsförbudet.

Det skriver de i en gemensam kommuniké under tisdagen.

”Förslaget går tvärtemot den så framgångsrika exkluderingsstrategin”, skriver Stockholmsklubbarna.

Under den kommande allsvenska omgången kommer polisens nya villkor gällande maskering att införas. Då kommer matcherna, i det fall att ”organiserad maskering” förekommer, att avbrytas av arrangörerna (klubbarna).

Under tisdagseftermiddagen skickade Svensk Elitfotboll ut ett pressmeddelande gällande just detta, där de framförde kritik mot de nya villkoren.

Ett par timmar senare meddelar Djurgården, Hammarby och AIK – i en gemensam kommuniké – att även de är kritiska till de nya villkoren angående maskeringsförbudet.

Detta då de, bland annat, anser att de nya villkoren är ett steg bort från exkluderingsstrategin.

”Exkluderingsstrategin har varit väldigt framgångsrik. De senaste två säsongerna har antalet brott mot ordningslagen halverats inom svensk fotboll samtidigt som publikutvecklingen går kraftigt framåt. Det finns en stor enighet om att detta är sättet svensk fotboll bör arbeta på i syfte att maximera publiktillväxt och minimera ordningsstörningar på våra läktare”, skriver 08-klubbarna i sin kommuniké och fortsätter:

”Därför är det väldigt olyckligt och förvånande att Polismyndigheten, som alltså lyder under Justitiedepartementet, kommer med ett krav som går i precis motsatt riktning”.

”Kravet går emot all forskning kring hur säkerhetsarbete vid större folksamlingar ska ske”

Stockholmsklubbarna väljer även att förklara varför de tycker att det nya kravet är kontraproduktivt.

”Vi kan bekymrat konstatera att kravet är en återgång till att bestraffa fotbollspubliken kollektivt snarare än att lagföra de som faktiskt begår själva ordningsstörningen”

”I tillägg går kravet emot all forskning kring hur säkerhetsarbete vid större folksamlingar ska ske. Denna forskning är något som Polismyndigheten själva förlitat sig på och som har sin grund i det som kallas proportionalitetsprincipen – en rättssäkerhetsprincip som bygger på att skapa balans mellan mål och medel”.

Slutligen väljer klubbarna att sammanfatta varför de vädjar om att ta bort kravet.

”Det kan i sin tur kan leda till mer otrygga arrangemang”

”Med ovan sammantaget riskerar kravet att sätta arrangören i en mycket problematisk situation. Säkerhetsarbetet riskerar att bli passivt där fokus ligger på att ”inte göra fel” snarare än att arbeta med proaktivt säkerhetsarbete som har till syfte att skapa trygghet för alla besökare. Det i sin tur kan leda till mer otrygga arrangemang. Det vill säga i direkt motsatt riktning till det vi, och även polismyndigheten, önskar”.

Kommunikén har undertecknats av följande personer:

Mikael Jomer, ordförande AIK Fotboll, Fredrik Söderberg, VD AIK Fotboll, Erik Gozzi, ordförande Djurgården Fotboll, Henrik Berggren, VD Djurgården Fotboll, Mattias Fri, ordförande Hammarby Fotboll, Rickard von Yxkull, VD Hammarby Fotboll.