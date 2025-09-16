SEF riktar kritik mot polisens nya maskerings-villkor

Polisen har meddelat att villkoren kring maskeringsförbudet kommer att uppdateras.

Nu riktar Svensk Elitfotboll, SEF, kritik mot de nya kraven.

– Vi är oroade över vilka konsekvenser det här kommer att få, säger SEF-ordföranden Jens T Andersson i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Under den kommande allsvenska omgången kommer polisens nya villkor gällande maskering att införas. Då kommer matcherna, i det fall att ”organiserad maskering” förekommer, att avbrytas av arrangörerna (klubbarna).

Under tisdagseftermiddagen skickade Svensk Elitfotboll ut ett pressmeddelande gällande just detta, där de framför kritik mot de nya villkoren.

– Vi är oroade över vilka konsekvenser det här kommer att få. Vi har framfört vår oro och våra synpunkter till polisledning och regeringsföreträdare. Vi har inte varit delaktiga i polisens arbete att förändra villkoren för maskering. Vi vill alltid jobba tillsammans med politiken, polisen och supporterkollektivet för att fortsätta utvecklingen med trygga, säkra och stämningsfulla arrangemang, SEF-ordföranden Jens T Andersson i ett uttalande.

Vidare skriver SEF att polisens nya villkor är ett ”steg bort från samverkan och dialog” samt att det ”inte bara är ett steg bort från exkluderingsstrategin”.

Sef låter även meddela att man har varit i dialog med Svenska Fotbollförbundet och Uefa samt att de har ”delgett sin konsekvensanalys”. Där framgår det att ”polisens nu föreslagna arbetssätt riskerar att såväl polarisera som radikalisera läktarna”, enligt SEF.

– Alla verktyg som stärker exkluderingsstrategin är välkomna men jag tror inte det som kommunicerats nu är rätt väg att gå. Vi vill i stället fortsätta att utveckla exkluderingsstrategin, till exempel med hjälp av ny teknik. Det är något som vi också pekat ut som viktigt i remissvaret till regeringen på betänkandet Tryggare idrottsarrangemang. Till dess att den typen av verktyg är på plats tror vi det är mest framgångsrikt att fokusera på dialogbaserade metoder och samverkan, i likhet med hur vi har arbetat de senaste åren, säger Per Eliasson, säkerhetschef på Svensk Elitfotboll i ett uttalande.







