17-åriga supertalangen historisk för BP

Love Arrhov, 17, har fått sitt stora genombrott.

BP:s supertalang har redan startat i tre fler allsvenska matcher än någon annan U18-spelare för klubben.

Video Lars Lagerbäcks tankar om Sveriges landslagstrupp

Året 2025 har varit ett hektiskt sådant för Brommapojkarnas 17-åriga supertalang Love Arrhov. I mitten av maj stod det klart att mittfältaren säljs till den tyska Bundesligaklubben Eintracht Frankfurt i BP:s största affär någonsin. Enligt uppgifter landade prislappen på omkring 60 miljoner kronor med möjlighet att stiga med ytterligare 30 miljoner.

– Jag är otroligt glad och stolt över att Eintracht Frankfurt blir min nästa klubbadress. Det känns som ett perfekt steg för mig – både som fotbollsspelare och som människa, sa Arrhov i samband med försäljningen.

Talangen har dock fått spendera resten av säsongen hemma i Sverige och BP, och då har det blivit storsuccé.

Love Arrhov står noterad för tio allsvenska starter denna säsong. Det gör honom till den spelare under 18 år som har gjort flest startmatcher i allsvenskan för klubben. 17-åringen har redan hunnit med tre fler starter än den tidigare rekordhållaren, Jack Lahne 2018 (7).

Supertalangen står noterad för ett mål och två assist på sina tio allsvenska startmatcher, plus två innhopp.

✔️ Källa: Opta