Klart: Fabian Schär förlänger med Newcastle

Fabian Schär blir kvar i Newcastle United.

Den schweiziske mittbacken har skrivit på ett nytt kontrakt till sommaren 2027.

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Newcastle United meddelar att Fabian Schär har förlängt sitt kontrakt med klubben. Mittbackens tidigare avtal löpte ut efter säsongen, men nu står det klart att han stannar ytterligare ett år.

Schär anslöt till Newcastle från Deportivo La Coruña 2018. Under sina år i klubben har han etablerat sig som en av de mest rutinerade spelarna i truppen.

– Jag är verkligen glad över att stanna kvar i klubben. Jag känner att jag har uppnått mycket under mina åtta år här, men jag tror att det fortfarande finns mycket mer att komma, säger Schär till klubbens hemsida.

34-åringen lyfter också fram sin starka koppling till både klubben och staden.

– Jag är stolt över att kalla Newcastle mitt hem. Alla vet hur mycket den här staden och den här klubben betyder för mig, säger han.