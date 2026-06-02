Klart: Kafaji återvänder till Arsenal

Rosa Kafajis tid i Brighton är över.

Efter en säsong på lån återvänder den svenska landslagsanfallaren nu till Arsenal.

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Brighton & Hove Albion meddelar att Rosa Kafaji återvänder till Arsenal när hennes låneavtal löper ut efter säsongen.

Den svenska landslagsspelaren anslöt till Brighton inför säsongen 2025/26 och gjorde totalt 24 framträdanden för klubben. Under sin tid i laget noterades hon för två mål och var med och bidrog till en av klubbens mest framgångsrika säsonger på damsidan.



Huvudtränaren Dario Vidosic hyllar Kafajis insatser under året.

– Rosa och Sophie (Baggaley) har varit fantastiska att arbeta med och de har visat stor professionalism både på och utanför planen. De spelade en viktig roll när klubben tog sig till sin första FA-cupfinal på Wembley, säger Vidosic.

Efter den avslutade låneperioden väntar nu en återkomst till Arsenal för den 22-åriga svenskan.