VÅRELVAN: Namnen som kommit med i omgångens lag flest gånger

Isak Bjerkebo har varit med i FD-elvan i sex av tio omgångar. Med det är Sirius-stjärnan ohotad etta som vårens spelare i allsvenskan.

Men hur ser vårens elva i övrigt ut? Här är spelarna kommit med flest gånger.

Foto: Bildbyrån

David Celic, IK Sirius (2)

***

Anes Čardaklija, Gais (3)

Victor Eriksson, Hammarby IF (3)

Filip Helander, BK Häcken (2)

***

Elliot Stroud, Mjällby AIF (2)

Bo Hegland, Djurgårdens IF (2)

Nahir Besara, Hammarby IF (3)

Isak Bjerkebo, IK Sirius (6)

***

Paulos Abraham, Hammarby IF (3)

Mikkel Ladefoged, Västerås SK (3)

Charles Jr Sagoe, Kalmar FF (3)

Kommentar: Flera spelare som hamnat utanför elvan har likt Filip Helander, Elliot Stroud och Bo Hegland kommit med två gånger, men då har en helhet bedömts där framförallt Hegland tagit sig in på centralt fält före Julius Lindberg, Mikkel Rygaard och Abdoulaye Doumbia i BK Häcken med motiveringen att norrmannen varit en av allsvenskans hetaste spelare under våren. Stolpe ut för Häcken där, men stolpe in med Helander i försvaret.