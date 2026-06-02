Uppgifter: Chelsea ger sig in i jakten på Cambiaso

Chelsea uppges ha siktet inställt på Juventusbacken Andrea Cambiaso.

Londonklubben kan komma att agera i sommar om Marc Cucurella lämnar.

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Andrea Cambiaso har imponerat i Juventus under den gångna säsongen och väckt intresse från flera europeiska toppklubbar. Nu uppger italienska Gazzetta dello Sport att även Chelsea följer situationen kring den 26-årige vänsterbacken.

Cambiaso noterades för tre mål och fem assist på 47 tävlingsmatcher under säsongen och har etablerat sig som en viktig spelare i Juventus. Samtidigt kan den italienska storklubben tvingas sälja nyckelspelare efter att ha missat spel i Champions League.

Enligt uppgifterna är Chelsea redo att intensifiera sitt intresse, särskilt om Marc Cucurella lämnar klubben i sommar. Den spanske landslagsbacken har kopplats ihop med flera storklubbar efter rapporter om missnöje kring sin situation i London.

Juventus uppges värdera Cambiaso till omkring 50 miljoner euro, motsvarande drygt 550 miljoner kronor.