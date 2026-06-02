TV: Lundgren om VM-drömmen som gick i kras: ”En chock”

Gustav Lundgren fick uppleva en av karriärens största kvällar när Sverige säkrade VM-platsen mot Polen.

Bara dagar senare förändrades allt.En allvarlig skada satte stopp för både säsongen och VM-drömmen.

– Jag fattade att hela året var över. Det var mycket chock de första timmarna, säger han i en intervju med Viaplay.



Foto: Bildbyrån

När Sverige ställdes mot Polen i den avgörande VM-kvalmatchen var Gustav Lundgren en av spelarna som fanns med i den svenska truppen. Vägen till samlingen hade dock inte varit självklar.

– Det var en god känsla inför Polen hemma. Jag hade haft lite småskador så jag kom lite halvosäker till samlingen, berättar han i en intervju med Viaplay.

Kvällen före matchen fick spelarna besked om vilka som skulle starta, sitta på bänken eller hamna utanför truppen. När Lundgren såg sitt namn bland avbytarna kom lättnaden.

– Då var mitt namn på bänken, vilket var en skön känsla.

– Dagen efter, direkt när man klev in på Strawberry Arena kände man att det är en speciell kväll på gång, det var något annat än vad man är van vid. Det bubblade och allas känsla var att vi kommer göra allt för att Sverige ska gå till VM.

I den 81:a minuten, med ställningen 2-2, fick han chansen. Med Sverige på jakt efter ett avgörande mål klev Lundgren in på planen.

– Jag kände att det var en stor ära att dra på sig tröjan och få vara med och bidra.

Kort därefter blev han involverad i anfallet som ledde fram till det avgörande målet.

– Vid målet får jag en möjlighet ute på kanten där jag är van att vara en mot en.



Lundgrens inspel skapade oreda i det polska straffområdet innan bollen till slut hamnade hos Viktor Gyökeres, som satte 3–2 och skickade Sverige till VM.

”Jag fattade att hela året var över”

Bara några dagar efter avancemanget väntade den allsvenska premiären när hans Gais tog emot Djurgården hemma. Då hände det som inte fick hända.

– I en rörelse som jag gjort flera miljoner gånger sa det bara pang och så var det över. Jag förstod ganska snabbt att det var allvarligt.

– Ingen behövde egentligen säga något, jag fattade att hela året var över. Det var mycket chock de första timmarna.

Det visade sig vara en avsliten hälsena. En skada som innebar att Lundgren skulle missa resten av säsongen – och också de VM-slutspel som han själv var med och spelade Sverige till.

– För min del blir det mer att vara en supporter. Jag får kolla på det med mina vänner, så som jag är van vid sedan tidigare.

– När det väl drar igång med matcher tror jag att jag bara kommer stötta dem och vilja att det ska gå så bra som möjligt.

Trots besvikelsen skickar han en hälsning till landslaget inför mästerskapet.

– Jag vill önska alla spelare och ledare ett stort lycka till och se till att njuta.

Avslutningsvis passar Lundgren också på att tacka för det stöd han fått sedan skadan.

– Jag är väldigt tacksam för all kärlek och allt stöd jag har fått de senaste veckorna. Det betyder mycket, avslutar han i intervjun med Viaplay.