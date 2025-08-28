Abdulrazak om bristande speltiden: ”Jag mår dåligt över det”

I vintras värvades Ishaq Abdulrazak till IFK Värnamo från den belgiska storklubben Anderlecht.

Sedan dess har han dock inte startat en enda allsvensk match för klubben.

– Det är tråkigt för mig, jag vill spela, säger han till Värnamo Nyheter.

Foto: Bildbyrån

Det var inför säsongen 2025 som IFK Värnamo värvade Ishaq Abdulrazak från Anderlecht. Detta efter att tidigare ha slagit igenom i en annan kamratklubb, IFK Norrköping.

Nu har 23-åringen tillbringat över ett halvår i Värnamo som endast har vunnit två allsvenska matcher i år – och ännu inte fått en start i seriespelet. Detta har till viss del att göra med yttermittfältarens skadeproblem – men också att han har blivit petad på slutet.

– Det är tråkigt för mig, jag vill spela. Jag vet inte hur många matcher det har varit nu utan att jag har fått spela. Så jag mår dåligt över det, såklart. Alla spelare vill spela, men jag vet att jag ska fortsätta tro på mig själv och fortsätta pusha så kan allt vara möjligt, säger Ishaq Abdulrazak till VN.

Kring säsong i stort säger Nigerianen:

– Ouf, det har varit en tuff säsong för hela laget. Det är en svår situation just nu, men vi har pushat och pushat på i laget. Vi har tyvärr inte fått poängen med oss ännu, men förhoppningsvis kan vi fortsätta jobba och få det vi vill (stanna kvar i allsvenskan), säger han och berättar hur det är att handskas med stora förväntningar:

– Ja, det har det. Jag var i en storklubb och sedan har det gått nedåt. Sedan min första vecka här hade jag problem med mitt knä. Jag fick rehaba och sedan bara väntat på att min tid ska komma. Jag har försökt att fortsätta jobba hårt och det viktigaste är att fortsätta tro på mig själv, avslutar Abdulrazak.

Abdulrazaks kontrakt med IFK Värnamo sträcker sig till slutet av 2027.





