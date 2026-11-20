STOCKHOLM. Paulos Abraham vill inte prata om uppgifterna kring sin framtid.

Fullt fokus ligger på guldet.

– Jag har bara fokus på allt här, säger han.

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Paulos Abraham och Hammarby har guldet i egna händer inför slutet av säsongen. Samtidigt har det kommit uppgifter om anfallarens framtid. I onsdags rapporterade bland annat transferexperten Fabrizio Romano att Serie A-klubben Frosinone har lagt ett bud på fyra miljoner euro, men det vill Abraham inte kommentera.

– Jag väljer att hålla det mellan mig och klubben, säger Abraham efter träningen i går, torsdag.

Han säger att uppgifterna inte har påverkat honom.

– Det stör ingenting. Jag har bara fokus på allt här. Jag tänker inte så mycket på det.

Inte heller blir det svårare att fokusera på guldstriden.

– Det är ganska enkelt att hålla fokus på det viktiga nu, i ett skede där all kraft behöver gå till matcherna. Jag får ta allt med flytt och så efter säsongen.

Bajen leder på bättre målskillnad än Sirius, och nästa match är mot IFK Göteborg. Abraham ser ingen risk att laget blir passivt nu.

– Ingen risk för det, tror jag. Jag har inte märkt någon tendens till det på träningen, och känslan i gruppen är att för en, två månader sedan var det ingen som räknade med att vi skulle kunna vinna. Så vi har inte på det sättet något att förlora, känner vi, och vi vill bara gå fullt ut de två sista matcherna, och sedan får det bli som det blir. Bara fullt blås, och sedan kollar vi hur det blir.

Även om Hammarby vinner och Sirius förlorar tänker han inte fira förrän allt är klart.

– Nej, för man vet aldrig, aldrig, aldrig, så jag vågar inte. Jag vill fira när allt är klart, om det blir klart.

Med två omgångar kvar delar Abraham dessutom ledningen i skytteligan.

– Det är inget jämfört med att vinna allsvenskan, men det är klart att båda hade varit otroliga. Men som i varje match jag går in i är det inte mitt fokus att ”okej, i dag ska jag göra mål”, utan jag försöker sköta alla basics, och då brukar lägena komma, och då är det upp till mig att sätta dem. Men såklart vill jag också vinna.

Hammarby tar emot IFK Göteborg på måndag klockan 19.00, i den näst sista omgången av allsvenskan.

Reporter: Emil Annetorp