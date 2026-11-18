Atlético Madrid har fått ett tungt besked om Ademola Lookman.

Anfallaren skadade knät i Nigerias landslag.

Skadan är betydligt värre än vad landslaget först trodde.

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Ademola Lookman skadade knät i Nigerias match mot Tanzania den 13 november. Landslagets läkare trodde först att det var en lindrig stukning, men när han kom tillbaka till Madrid visade det sig vara betydligt allvarligare.

– Även om det nigerianska landslagets medicinska team initialt rapporterade att anfallaren hade drabbats av en lindrig stukning, undersökte vår klubbs medicinska stab spelaren när han kom tillbaka till Madrid, genomförde ytterligare tester och bekräftade skadans exakta omfattning, skriver Atlético Madrid i ett uttalande.

29-åringen har fått en svår ledbandsskada i knät och börjar nu sin rehabilitering. Klubben har inte gett något besked om hur länge han blir borta.

Lookman har fått allt mindre speltid under Diego Simeone och har därför kopplats ihop med flera klubbar inför vintern. Roma har setts som favorit, men nu finns det en risk att både den italienska klubben och de andra intresserade väljer att titta åt annat håll på grund av skadan.

