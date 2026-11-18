Mattias Svanberg kan snart vara tillbaka, enligt uppgifter.

Mittfältaren har varit borta sedan september.

Nu siktar han på spel i december.

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Mattias Svanberg skadade foten i slutet av september och har inte spelat sedan dess. Han har missat båda höstens landslagssamlingar.

Från början var prognosen sex veckor, men det har blivit betydligt längre. Nu närmar sig dock en comeback. Enligt Wolfsburger Allgemeine Zeitung kan 27-åringen vara med i Wolfsburgs trupp till årets två sista matcher, den 13 och 19 december.

Wolfsburg spelar i dag i den tyska andraligan, där även landslagsmannen Alexander Bernhardsson finns i truppen.