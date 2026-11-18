Athinna Persson Lundgren och Tuva Ölvestad var två bekanta namn i U23-truppen.

Hammarby- och Häckenstjärnan blev uttagen i Magnus Wikmans trupp.

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Under tisdagen tog Magnus Wikman ut sin U23-trupp som ska möta Nederländerna (borta) och Skottland hemma den 30 november respektive 4 december.

I truppen saknades bland annat Fanny Peterson som är korsbandskadad samt den A-lags mediterade backen Sofia Reidy. Med i truppen är däremot Ellie Junetoft som tvingades lämna återbud förra samlingen.

Athinna Persson Lundgren återvänder till U23-landslaget och Tuva Ölvestad blev uttagen för första gången efter sin tuffa skada.

Se hela truppen här:

Saga Andersson, Elvira Björklund, Hanna Karlsson, Alice Enehov, Emma Holmqvist, Agnes Mårtensson, Matilda Mårtensson, Athinna Persson Lundgren, Julia Ragnarsson, Elin Westlund, Hanna Wijk, Tilde Björklund, Maja Bodin, Cassandra Bogere, Mathilde Janzen, Ellie Junetoft, Tilde Karlsson, Wilma Leidhammar, Matilda Nildén, Nova Selin, Ellen Wangerheim, Nova Selin.