BK Häcken tar emot Manchester City.

Gästerna trycker på men Jennifer Falk storspelar.

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BK Häcken har fått höja pokalen i damallsvenskan men säsongen är inte över. Laget har några matcher kvar i Champions Leauge och under onsdagskvällen tog Häcken emot Manchester City på Nordic Wellnes Arena.

Efter första halvlek står det 0–0 på resultattavlan men gästerna trycker på för ett ledningsmål samtidigt som Jennifer Falk återigen storspelar i mål.

I andra halvlek bytte gästerna in Lauren Hemp och Bunny Shaw. Det gav resultat när Lauren Hemp gjorde 1–0 efter 53 minuter. Målet var inte tänkt som ett mål men den gick in och gästerna tog ledningen. Sedan kunde Bunny Shaw utöka gästernas ledning till 2–0.

I 90+4 fick Manchester City en tveksam straff efter en VAR-situation. Mary Fowler klev fram men Jennifer Falk räddade straffen och matchen slutade 0–2 till gästerna.