”AC” och Toivonen på MFF:s tränarbänk mot Peking

Malmö FF saknar båda sina assisterande tränare mot IFK Norrköping.

Då får två välkända namn ta plats vid sidan av interimtränaren Anes Mravac – Anders “AC” Christiansen och Ola Toivonen.

Foto: Bildbyrån

Malmö FF ställs mot IFK Norrköping på bortaplan på lördagen – då utan assisterande tränarna Peter Wettergren och Fred Jähnke, som är frånvarande av personliga skäl.

– De är borta av olika anledningar. Personliga anledningar, säger Anes Mravac till Fotbollskanalen.

Istället kliver lagkaptenen Anders Christiansen, som fortfarande rehabtränar efter sin skada, in på bänken tillsammans med assisterande sportchefen Ola Toivonen.

Pontus Jansson tar över kaptensbindeln mot Norrköping och erkänner att beskedet om förändringen kom överraskande.

– Min spontana känsla var att det inte kändes bra – inte på grund av dem, utan för att våra tränare inte är här. Men det har varit bestämt sedan länge, så det får man acceptera, säger Jansson.