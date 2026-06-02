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Bildmontage. Foto: Bildbyrån / FotbollDirekt

TV: Allsvenskan Direkt-studion: ”Yohanna inte värd prislappen”

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Fredrik de Ron
Webbredaktör
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Mattias Eckerman
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Tränarrockader, Häcken-tränarens hårtork i paus och allsvensk rekordförsäljning.
Allsvenskan Direkt-studion med Mattias Eckerman och Fredrik de Ron diskuterar det hetaste i allsvenskan.
Se det senaste avsnittet i spelaren nedan.
I veckans avsnitt:
✔️ Jens Gustafssons genidrag mot Kalle Karlsson.
✔️ Försvarshaveriet på Hitachi Energy arena.
✔️ Avslöjar: Kalle Karlsson har tappat omklädningsrummet.
✔️ Är Zadok Yohanna värd 200 miljoner kronor?

Video

Allsvenskan Direkt ep4

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