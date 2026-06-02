TV: Allsvenskan Direkt-studion: ”Yohanna inte värd prislappen”

Tränarrockader, Häcken-tränarens hårtork i paus och allsvensk rekordförsäljning.

Allsvenskan Direkt-studion med Mattias Eckerman och Fredrik de Ron diskuterar det hetaste i allsvenskan.

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I veckans avsnitt:

✔️ Jens Gustafssons genidrag mot Kalle Karlsson.

✔️ Försvarshaveriet på Hitachi Energy arena.

✔️ Avslöjar: Kalle Karlsson har tappat omklädningsrummet.

✔️ Är Zadok Yohanna värd 200 miljoner kronor?

Video Allsvenskan Direkt ep4