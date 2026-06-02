Klart: Peter Swärdh lämnar Kalmar FF

Peter Swärdh lämnar sin roll som chefsscout i Kalmar FF.

Efter flera år i föreningen går han och klubben skilda vägar.

– Jag har njutit av varje sekund i Kalmar FF, säger han i ett uttalande.

Kalmar FF och Peter Swärdh går skilda vägar. Det meddelar klubben på tisdagen.

Swärdh var huvudtränare i Kalmar FF mellan 2015 och 2017 och återvände 2021 för att arbeta inom klubbens scoutingorganisation.



Nu avslutas hans andra sejour i föreningen.

– Jag har njutit av varje sekund i Kalmar FF. Det har blivit många år i föreningen och en period som har betytt väldigt mycket för mig. Under den här tiden har vi lyckats rekrytera många skickliga spelare som haft stor betydelse för Kalmar FF sportsliga utveckling. Flera av dem har också bidragit till att stärka föreningens ekonomi, vilket har varit viktigt för föreningens långsiktiga utveckling, säger Swärdh.

Han betonar samtidigt att klubbens framtid ser ljus ut.

– Det som gläder mig allra mest idag är att det finns en stark plattform att bygga vidare på. Vi ser också spelare som Charlie och Rony, som på olika sätt är produkter av vår akademiverksamhet, ta stora kliv. Det är ett tydligt kvitto på att arbetet i akademin fungerar väldigt bra och skapar möjligheter för framtiden.

Kalmar FF sportchef Mats Winblad tackar Swärdh för insatserna i klubben.

– Jag vill tacka Peter för ett gott samarbete under min första tid i Kalmar FF och önskar honom lycka till framöver. Vi återkommer inom kort med hur vår scoutingorganisation kommer att se ut framåt, säger Winblad.