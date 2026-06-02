Officiellt: Tedesco tar över Bologna

Vincenzo Italiano har lämnat Bologna.

Nu har Serie A-klubben anställt hans efterträdare.

Detta i form av Domenico Tedesco.

Efter två år i Bologna tackade Vincenzo Italiano för sig i maj.

Nu har Serie A-klubben anställt en ny huvudtränare. Han heter Domenico Tedesco och kommer senast från Fenerbahce.

På sin officiella hemsida meddelar Bologna att den före detta förbundskaptenen för Belgien har skrivit på ett avtal fram till sommaren 2028, med option på ytterligare ett år.

Tidigare i sin karriär har italienaren tränat klubbar som Schalke 04, Spartak Moskva och RB Leipzig. Med Belgien nådde han en åttondelsfinal i EM 2024.