Uppgifter: Real Madrid överens med Ibrahima Konaté

Real Madrid närmar sig en värvning av Ibrahima Konaté.

Enligt uppgifter har den spanska storklubben nått en muntlig överenskommelse med den franske mittbacken om ett fyraårskontrakt.

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Real Madrid har tagit ett viktigt steg i jakten på Liverpool-mittbacken Ibrahima Konaté. Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano har parterna nått en muntlig överenskommelse om ett kontrakt som sträcker sig över fyra år.

Nästa steg i processen är att avtalet skrivs under. Enligt uppgifterna är tidpunkten för detta kopplad till att klubbpresidenten Florentino Pérez formellt återväljs, innan affären kan slutföras.

Konaté ska samtidigt ha valt att avvakta andra alternativ under förhandlingarnas gång. Enligt Romano har mittbacken tackat nej till att gå vidare med erbjudanden från Saudiarabien medan samtalen med Real Madrid pågått.