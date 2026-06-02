Officiellt: Malmö FF och Jaime Segura går skilda vägar

Jaime Segura lämnar rollen som teknisk chef i Malmö FF.

Klubben meddelar samtidigt att rollen inte kommer att ersättas.



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Malmö FF och Jaime Segura har kommit överens om att avsluta samarbetet. Argentinaren lämnar därmed sin roll som teknisk chef efter två år på posten.

Segura rekryterades ursprungligen till klubben som scoutingkoordinator och befordrades inför säsongen 2024 till teknisk chef. Nu står det klart att hans uppdrag i föreningen är över.

– I den fas vi rent organisatoriskt går in i nu är vi överens om att det bästa här och nu är att gå skilda vägar, säger klubbchef Daniel Andersson på klubbens hemsida.

Andersson tackar samtidigt Segura för hans insatser under tiden i klubben.

– Vi vill tacka Jaime Segura för de här åren, där han med stor professionalism stått för ett hängivet arbete, framför allt med de strategiska bitarna.

Segura beskriver tiden i Malmö FF som betydelsefull både professionellt och personligt.

– Min tid i Malmö FF har varit en otrolig erfarenhet, både yrkesmässigt och på det personliga planet. Vi är eniga om att det nu är bäst att skiljas åt. Jag önskar klubben, nuvarande och tidigare kollegor, och framför allt supportrarna som gjort att jag fått uppleva många fantastiska matcher, allt det bästa framöver, säger han.

Malmö FF meddelar samtidigt att rollen som teknisk chef inte kommer att ersättas. I stället kommer arbetsuppgifterna att fördelas mellan övriga personer i klubbens sportsliga ledning.