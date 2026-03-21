AIK-beskedet: Mujanic och Besirovic skadade

Flera spelare i AIK är skadade.

Nu adderas Dino Besirovic och Amel Mujanic på skadelistan.

AIK tog sig till kvartsfinal i svenska cupen där man förlorade mot Gais på bortaplan. Den nye tränaren José Riveiro har inte fått de bästa av förutsättningar under inledningen på sin sejour.

Under cupspelet var bland annat försvarsduon Sotirios Papagiannopoulos och Mads Thychosen skadade. Den förstnämnde är tillbaka men senare förlängdes skadelistan med namn som Bersant Celina och Axel Kouame.

Inför träningsmatchen mot Elfsborg meddelar ”Gnaget” två nya skador. Det rör sig om Dino Besirovic och nyförvärvet Amel Mujanic. Därtill saknas målvakten Kristoffer Nordfeldt. Burväktaren är uttagen i Sveriges trupp mot Ukraina nästa vecka.

Träningsmatchen mot Elfsborg startar 13.00.

AIK inleder allsvenskan hemma mot Halmstads BK den 5 april.