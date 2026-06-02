Uppgifter: Real Madrid värvar Denzel Dumfries

Real Madrid värvar.

Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano är den spanska storklubben överens med Denzel Dumfries.

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Real Madrid har hittat sin ersättare till Dani Carvajal. Nu förstärker man högerbackspositionen inför nästa säsong.

Under tisdagen dök Denzel Dumfries namn ut som ett av alternativen för den spanska storklubben.

Under tisdagskvällen kom ytterligare uppgifter. Och det med ett tydligt besked. Transferjournalisten Fabrizio Romano uppger nämligen att affären nu är klar och att Real Madrid har valt att aktivera Dumfries utköpsklausul.

Övergångssumman ska enligt uppgifterna landa på 20 miljoner euro, motsvarande omkring 220 miljoner kronor.

Dumfries har varit en nyckelspelare i Inter under flera säsonger och sitter egentligen på ett kontrakt som sträcker sig till sommaren 2028. Nu väntar dock, enligt uppgifterna, ett nytt kapitel i karriären med spel på Santiago Bernabéu.