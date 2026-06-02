Officiellt: Míchel tar över Ajax
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Ajax har hittat sin nya huvudtränare.
Den holländska storklubben meddelar att spanjoren Míchel tar över laget.
Kontraktet sträcker sig till sommaren 2028.
Nu står det klart att Míchel blir ny huvudtränare för Ajax.
Tränaren kommer närmast från Girona, där han varit verksam sedan 2021. Nu väntar nästa steg i karriären för spanjoren, som skrivit på ett tvåårskontrakt med den holländska storklubben.
– Det känns bra att vara här. Jag är stolt över att ta nästa steg i min karriär. Ajax är ett stort namn i Europa och en klubb med en stark tradition av att utveckla unga spelare, säger han.
Han betonar också att målsättningen är tydlig.
– Målet är att få Ajax tillbaka dit de hör hemma, och jag har fullt förtroende för att vi kommer att lyckas.
Den gångna säsongen slutade Ajax femma i Eredivisie.
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