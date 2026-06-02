Officiellt: Míchel tar över Ajax

Ajax har hittat sin nya huvudtränare.

Den holländska storklubben meddelar att spanjoren Míchel tar över laget.

Kontraktet sträcker sig till sommaren 2028.

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Nu står det klart att Míchel blir ny huvudtränare för Ajax.

Tränaren kommer närmast från Girona, där han varit verksam sedan 2021. Nu väntar nästa steg i karriären för spanjoren, som skrivit på ett tvåårskontrakt med den holländska storklubben.

– Det känns bra att vara här. Jag är stolt över att ta nästa steg i min karriär. Ajax är ett stort namn i Europa och en klubb med en stark tradition av att utveckla unga spelare, säger han.

Han betonar också att målsättningen är tydlig.

– Målet är att få Ajax tillbaka dit de hör hemma, och jag har fullt förtroende för att vi kommer att lyckas.

Den gångna säsongen slutade Ajax femma i Eredivisie.