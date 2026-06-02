Uppgifter: Saibari överens med Bayern München

Ismael Saibari ser ut att vara på väg mot en flytt till Bayern München.

Enligt uppgifter har PSV-stjärnan redan nått en muntlig överenskommelse med den tyska storklubben.

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Efter en succésäsong i PSV Eindhoven kan Ismael Saibari vara på väg till Bundesliga.

Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano har den marockanske landslagsmannen nått en muntlig överenskommelse med Bayern München om de personliga villkoren. Nu återstår förhandlingar mellan klubbarna om en övergångssumma.



Romano skriver också att 25-åringen redan haft samtal med Bayerns huvudtränare Vincent Kompany och att han är positiv till en flytt till den tyska storklubben.

Saibari utsågs till årets spelare i Eredivisie efter att ha bidragit med 15 mål och åtta assist på 27 ligamatcher när PSV säkrade ligatiteln.

Sedan han anslöt till PSV från Genks U19-lag 2022, har han stått för 42 mål och 29 assist på 142 matcher för klubben.



För närvarande befinner sig Saibari på landslagsuppdrag med Marocko, där han förbereder sig inför sommarens VM-slutspel i Nordamerika.