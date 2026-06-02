Uppgifter: United nära Ederson-värvning

Manchester United ser ut att säkra en förstärkning på mittfältet.

Enligt flera uppgifter är klubben överens med Atalanta om en övergång för Ederson.

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Manchester United är på väg att värva Atalantas mittfältare Ederson.

Enligt transferjournalisterna David Ornstein och Fabrizio Romano har klubbarna nått en överenskommelse om en affär värd omkring 45 miljoner euro, motsvarande cirka 487 miljoner kronor, inklusive bonusar.

Även de personliga villkoren ska vara klara. Den 26-årige brasilianaren väntas skriva på ett kontrakt över fyra år, med option på ytterligare en säsong.

Innan övergången kan slutföras återstår läkarundersökning och de sista administrativa detaljerna. Målsättningen är, enligt uppgifterna, att affären ska bli helt klar i början av juli.