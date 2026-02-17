AIK-doldisens väg från Syrien: ”Känns som jag är född här”

Ahmad Faqa är AIK-killen som kom till Sverige som nioåring från Syrien.

För FD berättar han om stoltheten att få spela landslagsfotboll för sitt födelseland.

– Det är stort, vi har ett bra landslag, säger mittbacken.

Foto: Bildbyrån

När man pratar med Ahmad Faqa är känslan att han är född och uppvuxen i Sverige.

Uppvuxen till viss del absolut, men han kom först hit som nioåring. Fram till 2012 bodde han nämligen i födelselandet Syrien som året innan flytten till Sverige råkat ut för starten av det inbördeskrig som höll på i 13 år.

– Det tog mig 6-9 månader att lära mig så pass bra svenska att jag klarade mig. Sedan har det bara blivit bättre och bättre med åren. Det känns som jag är född här, säger Faqa till FotbollDirekt.

I januari berättade han att försäsongslägret i Spanien skulle bli avgörande för sin egen framtid i AIK. Mittbacken som varit iväg på totalt fyra låneäventyr sedan han flyttades upp i Gnagets A-lag 2022 sa då att han på spansk mark ville övertyga nya tränaren José Riveiro att han är tillräckligt bra för att spela i svartgult.

– Får jag chansen att spela i AIK tar jag den alla dagar i veckan. Känner jag att jag inte får den tilliten som jag bör… då kanske jag måste söka mig vidare för nya steg, nya möjligheter för att förbättra min karriär, sa 23-åringen då.

Spelade Arab Cup i Qatar – tog sig till kvartsfinal

Ännu är han kvar i AIK och han kommer boostad till nya säsongen efter landslagsspel med Syrien i Arab Cup som ägde rum i december i Qatar – tre år efter att VM spelades i landet under samma månad.

– Det är lagen från Mellanöstern och de nordafrikanska nationerna som gör upp. Det är en väldigt bra turnering. Jag spelade alla matcher och vi tog oss vidare från gruppen trots att vi hade en jävligt svår grupp, säger Faqa om motståndarna Palestina, Tunisien och värdnationen Qatar innan han fortsätter:

– I kvartsfinalen åkte vi ut mot Marocko, deras andralag eftersom Marocko då också spelade i Afrikanska mästerskapen. Men Marocko vann hela turneringen ändå… För mig var det en stor upplevelse att spela Arab Cup.

Foto: Bildbyrån

Därför saknades Ousou som valde bort Blågult 2024

Faqa är inte enda svensken som representerar Syriens landslag. Det största svenska namnet är förstås Aiham Ousou som 2022 var med i Janne Anderssons landslag men som 2024 bytte till föräldrarnas hemland Syrien.

”Jag har aldrig känt att jag ångrat valet, och jag är heller inte den personen som ångrar något eller tänker tillbaka”, sa Ousou till FotbollDirekt i somras.

Han var dock inte med i Arab Cup.

– Han brukar vara med, men den här turneringen var inte under FIFA-datum så det var svårare för honom. Men Sandefjords målvakt Elias Hadaya var med, likaså Simon Amin som ju nyligen var i Örebro. Vi har ett bra landslag, förklarar Faqa.

Hur är det för dig att spela landslagsfotboll för ditt födelseland?

– Det är stort. Jag känner mig svensk också, men att få möjligheten att representera Syrien där jag är född är stort för mig.